Afragola, la bellezza di una cattedrale nel deserto

Sono andato a Napoli parecchie volte – mai abbastanza. Negli ultimi anni, guardando con impazienza fuori dal finestrino alla fermata segnalata dal cartello con su scritto Afragola. (Afragola è del resto un nome straordinariamente poetico. Afragola, dolcissima Afragola. Dell’etimologia non si è venuti a capo, e intanto si sono messe nello stemma quattro fragole rosse). Dunque guardavo dal finestrino impaziente che il treno ripartisse alla volta di Napoli centrale. E non vedevo niente. Questa volta, passati dintorni non proprio ridenti, ho preso il treno ad Afragola, e ho visto fuori e dentro la stazione bianca di Zaha Hadid (1950-2016), progettata nel 2003, finita nel 2017, famosa per chiunque tranne che per la mia distratta ignoranza: e ne sono stato soggiogato. Un ponte, un serpente, un treno in corsa… Non sono in grado di valutare quanto e come sia funzionale alla sua destinazione (“cattedrale nel deserto”, è una sentenza diffusa), l’impressione è che ecceda ogni proporzione salvo quelle del Somma e del Vesuvio. Si è presa lo spazio. Stazioni e aeroporti sono diventati luoghi in cui dimenticarsi di trovare una panca sulla quale posare, qui si è contenti di avere da aspettare, come in una cattedrale. Noi abbiamo rovesciato il senso delle parole, abbiamo chiamato cattedrali nel deserto i nostri manufatti più screanzati, specialmente nel meridione. E un’impresa grandiosa, anche quando riesca a farsi leggera di aria e di luce, la chiamiamo faraonica, benché a distanza di millenni continuiamo a imbarcarci alla volta delle piramidi. Abbiamo in mente, come un ammonimento, la poesia di Brecht: “Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì? / Ci sono i nomi dei re, dentro i libri. / Sono stati i re a trascinarli, quei blocchi di pietra?… Cesare sconfisse i Galli. / Non aveva con sé nemmeno un cuoco?…”.