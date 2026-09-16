L’isola del tesoro di Oriana. Autobiografia di una famiglia di contastorie

L’una e l’altra sono state terribilmente esigenti quanto all’uso degno della propria vita. In vita e soprattutto dopo hanno attirato il plebiscito dell’imbecillità contenta di sé. Si può passare dai sepolcri e lasciarci un fiore; oppure toglierlo e buttarlo via, a piacere. Di Emma sono stato amico, parola importante, per più di mezzo secolo, so chi era. Oriana la incrociai in qualche occasione, non abbastanza. Di lei ho trovato il racconto più sorprendentemente franco e affettuoso nel paesaggio di famiglia disegnato da Antonio Perazzi per Sellerio, “La Repubblica autonoma di Piuca. Autobiografia di famiglia in giardino” (2026, pp. 270, 15 euro). Antonio P., 1959, è un illustre botanico e paesaggista, ed è figlio di Paola, una delle tre sorelle Fallaci, con Neera e Oriana, la maggiore e la tiranna. Lei era al centro della famiglia, gli altri satelliti – ma non rassegnati. “Tra le tre sorelle la voglia di litigare era considerata quasi un vezzo”. Anche il Chianti della Repubblica di Piuca, l’isola del tesoro della famiglia, è vicino a casa mia, gli stessi odori. La figura umana principale, ma discreta, è quella del nonno, Edoardo (1904-1988), il padre delle tre sorelle, valoroso partigiano di Giustizia e Libertà, torturato a Villa Triste, guida del bambino alla vita nei boschi. Antonio che è, quanto all’affetto, il beniamino di Oriana, è l’erede del lascito più prezioso di una famiglia di contastorie, ritrasmesse ai cinque figli suoi e della sua Benedetta. La più brava a raccontare, inventando favole o trasformando favolosamente o romanzando le storie vissute, era naturalmente Oriana, come in una notte a New York, in cui racconta scorbuticamente, lamentando il tempo rubato alla sua scrittura, imprecando contro le interruzioni cretine del piccolo ascoltatore, ma senza togliergli mai la mano dalla schiena, una storia drammatica di Vietnam e Cambogia, fino a intimargli di dormire e non disturbare più: “Quando scrivo non posso sentire neanche un sospiro”. Storie altrettanto belle vengono al bambino dalle altre donne di famiglia – quel nonno a parte, sono tutte donne – e la più bella è una lunga lettera di sua madre, Paola, prima che le si annebbiassero i pensieri e le parole. Oriana, che voleva far da padrona ma doveva scappare inseguita dal grosso papero che voleva beccarla e da Neera manesca. Neera che si innamorerà di don Milani e di Barbiana, e ne scriverà “Dalla parte dell’ultimo”, e diventerà la madre adottiva di un’altra piccola giardiniera.