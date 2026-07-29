Il soffocante “mare d’inverno” salvato da scienziati, magistrati e militari

Rintanato e solitario, me ne vendico leggendo “Il mare d’inverno” (Rubbettino), che è un agile dialogo fra un biologo marino, Silvio Greco, e un procuratore della repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, sul punto di cambiare la propria destinazione. Sono affezionato da sempre alla zona di Vibo, mare e monti, che paga le sue bellezze naturali e le sue simpatie umane con un altissimo tasso di disastri “naturali” e di penetrazione delle organizzazioni criminali. Il mare di cui qui si tratta – la Costa degli Dei, Tropea, la perla del Tirreno, e via nominando – era arrivato a essere né balneabile e nemmeno guardabile. La varietà di espressioni poetiche di cui la classicità era stata capace, il mare color del vino, si era qui ribaltata in chiazze di colori disgustosamente indefinibili. Il procuratore mise su una “task force” – Capitaneria, Carabinieri, Guardia di finanza – e chiese la collaborazione di associazioni e persone impegnate e competenti, a cominciare dalla prestigiosa Stazione Anton Dohrn – la conoscete, almeno grazie all’Acquario napoletano – di cui Greco dirigeva l’importante sede di Amendolara. Silvio Greco, che è leggendario tra chi va per mare e chi guarda da riva, si racconta attraverso due precedenti: le zuppe di pesce paterne, e il proposito giovanile di trovare impiego presso la Liquichimica di Saline Joniche, grande impresa di bioproteine da derivati dal petrolio, di lì a poco rivelatesi cancerogene (750 dipendenti per due anni, in cassa integrazione poi fino alla pensione: l’Ilva rimanda a un’intera costellazione di esperienze minori). Greco ripiegò sulla biologia marina e sulla pesca scientifica, praticata per mezzo secolo in tutti gli oceani, e specialmente in Antartide, esperto di reati ambientali, di navi tossiche affondate illegalmente, di microplastiche, di aria che respiriamo: “Ogni due respiri, uno lo facciamo grazie all’azione del mare”. Una volta quasi lo arrestarono in Nuova Zelanda perché gli trovarono del peperoncino di casa e fecero l’errore di assaggiarlo. Non conosco sere migliori di quelle trascorse sbucciando cozze cucinate da Silvio che intanto racconta le ultime notizie sulle balenottere comuni del nostro mare, e i nuovi arrivi di micidiali celenterati australiani. Calabrese e amante della Calabria, Greco spiega come la sua regione è diventata “la pattumiera delle scorie industriali del nord Italia e di mezza Europa: ancora oggi troviamo nei mari calabresi il cromo esavalente, un metallo tossico, cancerogeno, utilizzato per le cromature e per rendere inossidabili altri metalli: eppure in Calabria non esistono industrie che fanno queste lavorazioni”.