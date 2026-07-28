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Quella narrazione così riduttiva sulle carceri

Parlare dell'ultima rivolta nell'istituto penitenziario di Viterbo è assolutamente necessario, ma non dimentichiamoci la tragedia che nel frattempo si consumava in un'altra sezione della struttura

di
Adriano Sofri
28 LUG 26
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Foto LaPresse

Non mi ricordo più – niente, mi ricordo più – dov’era un passo ironico di Mark Twain, da Huck Finn, probabilmente, uno di quelli per cui oggi qualche scemo lo vorrebbe censurare, che suonava più o meno così: c’era stato un incidente a bordo del battello sul Mississippi, per fortuna senza vittime, solo qualche danno materiale e un paio di negri morti.
Mi è tornato in mente ieri quando Massimo Lensi ha copiato il finale di un colonnino della Stampa dedicato alla rivolta nel carcere di Viterbo, questo: “La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore. Un detenuto di 29 anni, di origine marocchina, si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella, in un’altra sezione”.

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