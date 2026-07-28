Quella narrazione così riduttiva sulle carceri

Mi è tornato in mente ieri quando Massimo Lensi ha copiato il finale di un colonnino della Stampa dedicato alla rivolta nel carcere di Viterbo, questo: “La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore. Un detenuto di 29 anni, di origine marocchina, si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella, in un’altra sezione”.