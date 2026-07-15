Il vero amor proprio degli ucraini è verso la propria città

Ogni luogo dell’Ucraina vive la guerra a modo suo – a modo dei suoi nemici. La capitale, Kyiv, è stata scelta dai missili russi intenzionati a fare strage, a fiaccare la resistenza degli abitanti, ad avvertire gli alleati. Si sono succedute giornate in cui i morti civili si contavano in doppia cifra… Kharkiv è da sempre sulla linea del fuoco. Lviv, Leopoli, è più distante e meno esposta, ed è appena stata il teatro di uno scontro violento fra centinaia di cittadini e i reclutatori dell’arruolamento forzato, la più micidiale spina nel fianco della resistenza ucraina. Il centro di Kherson di qua dal Dnipro continua a subire il tiro a segno russo su chiunque si attenti a venire allo scoperto. Zaporizhja e Dnipro sono bombardate all’ingrosso.