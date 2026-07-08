Uomini e topi, e cimici. Sul pavimento di una cella del carcere di Sollicciano

Intanto a Sollicciano arrivavano i nuovi, che non mancano mai. Proprio da Firenze la magistratura di sorveglianza aveva sollevato presso la Corte Costituzionale la questione di legittimità sulla sospensione dell’esecuzione della pena di fronte all’impossibilità di assicurarla nel rispetto della legge . Risposta attesa per la fine di settembre, quando non farà più così caldo. E intanto il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria ha spedito alle direzioni delle galere toscane una circolare che prescrive di affrontare l’emergenza riempiendo tutti gli spazi rintracciabili e, esauriti questi, andando “se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa, in via estrema per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra”.

I materassi a terra come in un accampamento da terremoto sono clamorosamente illegali, violando le condizioni minime che la legge, precisata e confermata da ripetute sentenze europee, impone, pena sanzioni pecuniarie ingenti, che lo Stato italiano si è abituato a sborsare con la stessa disinvoltura con cui inghiotte la vergogna. Della circolare è dolcemente apprezzabile la raccomandazione “in via estrema per quanto assolutamente provvisoria”, anche per la sua versatilità: “In via provvisoria per quanto assolutamente estrema”, “in via assoluta...” e così via. Intendiamoci: i materassi per terra non sono una vera novità, ma la loro prescrizione confessa, ufficiale, lo è. Non so abbastanza da capire se si tratti di una sfida provocatoria alla misura del Gip sui reparti sequestrati, o di un modo di assecondarla raddoppiandone la drammaticità – o un banale eccesso di zelo d’ufficio. Le galere ospitano da tempo costruzioni acrobatiche di letti a castello, cui ora si affiancano i materassi continui sul pavimento – spazio per fare due passi, due alla lettera, dal letto al cesso o viceversa, non c’erano già prima se non alzandosi uno alla volta. Ora non ce ne sarà e basta, abolita l’altezza d’uomo, uguagliata all’altezza di cimice. Considerate se questo è un topo. Il governo, ha detto Nordio, prevede di fare uscire dal carcere “dalle otto alle diecimila persone. Sono numeri che sarebbero una rivoluzione copernicana”. Non dovrebbe dire cose simili. Con questo caldo.