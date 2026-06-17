C’è una gara a rinverdire i fascismi

Del resto, c’è una gara a rinverdire fascismi. La presidente del governo fa della commemorazione di Berlinguer un’occasione per tornare ad Almirante in visita al feretro: “Un segno di rispetto umano e istituzionale che ancora oggi richiama il valore di un confronto politico fermo negli ideali ma rispettoso delle persone”. A maggio, quando l’anniversario riguardava Almirante, Meloni aveva scritto: “Il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. Un ricordo che continua a vivere nel percorso della destra italiana... ”. Berlinguer aveva dichiarato tante volte che: “Non esiste alcuna possibilità di dialogo fra noi e gli esponenti del MSI...”, e l’aveva argomentato, compresi i trascorsi di Almirante, antichi e recenti. Del resto l’esclusione del MSI dal cosiddetto arco costituzionale aveva conosciuto delle crepe, i voti del MSI erano stati determinanti nell’elezione del presidente della repubblica (già nel 1962 per Segni, nel 1971 per Leone), Marco Pannella era andato al Congresso del MSI del 1982 su invito di Almirante, e si era seduto alla Presidenza - ma lui era Pannella... - e finalmente Almirante, a rendere omaggio alla bara di Berlinguer in via delle Botteghe Oscure, nel 1984, era stato ricevuto e protetto da Giancarlo Pajetta, e accompagnato da un silenzio composto della folla. Pajetta aveva ricambiato, in morte di Almirante.