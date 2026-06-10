Si pensa di conoscere una persona, “da sempre”: così io di Lea Melandri, da quando eravamo insieme matricole a Pisa. Poi si scopre che è “indigente”, e che “a 85 anni non ha un reddito che le consenta di vivere e di curarsi”, e ci si chiede che modo è di conoscersi questo, che non fa interrogarsi se l’altra, l’altro, se la stia vedendo con la povertà. Come nelle civiltà in cui le persone si incontrano e si chiedono: “Hai mangiato?” Non lo immaginavo, e però nel momento stesso in cui l’ho letto, nell’appello che persone amiche e intelligenti hanno scritto per raccomandare l’attribuzione del vitalizio intitolato a Bacchelli, l’ho trovato del tutto appropriato, aspettato. La povertà è seccante, ma è una conferma. Lea è una persona che ha sempre preso molto sul serio la vita - i desideri, le esperienze, le attrazioni e le repulsioni- propria e altrui, e si è sempre misurata con la ruvida corrispondenza fra i pensieri e la pratica in cui consiste la morale.