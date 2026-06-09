Tornavo l’altra sera da Bologna a Firenze e ho fatto il mio biglietto al prezioso botteghino Last Minute. Il gentile ferroviere mi ha confermato quello che avevo letto sul tabellone luminoso, pressoché tutti i treni erano in ritardo. Se si sbriga, mi ha detto, può prendere questo delle 19,02, è l’unico in orario. Mi sono sbrigato, ma quando sono arrivato al marciapiede 18 il treno mi è partito sotto il naso. Sono tornato su a cambiare il biglietto, e ho detto scherzosamente al gentile ferroviere: “È partito con un anticipo di un minuto”. Lui mi ha guardato severamente e ha proferito: “I treni non partono MAI in anticipo!” Sembrava davvero offeso. “Mi scusi”, ho detto.