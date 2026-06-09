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I treni non partono mai in anticipo!
L'altra sera ho cercato di prendere l'unico treno in orario per tornare a Firenze, non ci sono riuscito. Ho preso una freccia e sono stato contento di viaggiare una mezz'ora con passeggeri che andavano verso Salerno. Carrozze standard, persone come si deve
9 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 06:07
Foto LaPresse
Tornavo l’altra sera da Bologna a Firenze e ho fatto il mio biglietto al prezioso botteghino Last Minute. Il gentile ferroviere mi ha confermato quello che avevo letto sul tabellone luminoso, pressoché tutti i treni erano in ritardo. Se si sbriga, mi ha detto, può prendere questo delle 19,02, è l’unico in orario. Mi sono sbrigato, ma quando sono arrivato al marciapiede 18 il treno mi è partito sotto il naso. Sono tornato su a cambiare il biglietto, e ho detto scherzosamente al gentile ferroviere: “È partito con un anticipo di un minuto”. Lui mi ha guardato severamente e ha proferito: “I treni non partono MAI in anticipo!” Sembrava davvero offeso. “Mi scusi”, ho detto.
Il prossimo biglietto me l’ha fatto con un certo margine di sicurezza. La freccia per Salerno delle 19,07, aveva un ritardo rassicurante. Benché ci dovessi restare solo fino a Santa Maria Novella, sono stato contento di viaggiare una mezzora con passeggeri che andavano verso Salerno. Carrozze standard, persone come si deve. Potevo prendere un’aria da uno che scenderà a Napoli Afragola. Dolcissima Afragola.