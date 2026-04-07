Intanto lei imparava lingue e ritmi i più versatili: da Maria del Gesù e le altre signore capoverdiane della casa, dai jazzisti di Enzo e poi del Folkstudio, dalla scuola di tecnica lirica, dalla tradizione siciliana e araba e ispanica e latinoamericana... La rivelazione della sua voce arrivò, a noi profani, tardi, e in occasioni speciali, “Accabbanna”, o la raccolta delle canzoni, le più eterogenee, amate da Elvira, o la dedica così sentita a Violeta Parra. Carlo Degli Esposti, il patron della Palomar che sulla scia delle edizioni Sellerio produsse la serie Rai di Montalbano che, Zara Zabara, non smette mai di tornare in onda, invitò Olivia a comporre le canzoni che ne accompagnassero le puntate, cominciando dal “Giovane Montalbano”, passando all’adulto: una rivelazione. Mi sembra di ricordare qualche prima esperienza in cui Olivia, in apertura e soprattutto in chiusura, veniva sfumata, e l’insurrezione. Pochi anni fa, in una tournée che portò lei e i suoi musicisti a Buenos Aires, a Rosario e a Cordoba, scoprì che in Argentina, dove Montalbano era seguito come da noi, gli spettatori non sopporterebbero che la canzone venisse sfumata... Le canzoni non erano un accompagnamento, potevano dire le cose più importanti, che “Nuddu è di nuddu, e nuddu m’avi”, che “Tu m’ha lassari e ti n’agghiri, che la nottata passa, e la storia torna aggritta, e rinasci finici / comu aceḍḍu finici / vota e arrivota l’aria”. Aceddu finici è più bello di araba fenice, no? “La lingua la trovi per le strade, tu la parli, la canti e lei resuscita”. Noi vecchi imparavamo la scuola siciliana, al primo capitolo della poesia volgare, poi tornavamo in fretta in Toscana, persuasi che il dialetto avesse ingoiato la nobiltà. L’allitterazione nella canzonetta “Maravigliosamente” del notaio Jacopo da Lentini: “In cor par ch’eo vi porti / pinta como parete, / e non pare di fore...”. Olivia canta così la cosa più importante, proprio ieri, proprio oggi, “U curaggiu di li pedi”: “E ‘nta li mori amari / L’amu a amari l’omu a mari / Ca ‘nta li mori amari semu a mari / E ‘nta li mori amari / L’amu a amari l’omu a mari / O ‘nta li mori amari amuri mori”.