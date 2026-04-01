Ieri sera avevo a cena una famiglia ucraina, di Odessa, e una curda, di Erbil. Ero un po’ in pensiero, non si erano mai viste, e anche i corredi linguistici non collimavano granché. Un minuto dopo le presentazioni, parlavano con una così cordiale confidenza che si sarebbe detto che si conoscessero da sempre. Parlavano di droni.