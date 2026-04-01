di Adriano Sofri
PICCOLA POSTA
•
A cena con ucraini e curdi
Una famiglia di Odessa e un'altra di Erbli. Non si sono mai viste e hanno corredi linguistici ben diversi. Eppure parlano cordialmente di droni a tavola
di
1 APR 26
Foto di Hannah Busing su Unsplash
Ieri sera avevo a cena una famiglia ucraina, di Odessa, e una curda, di Erbil. Ero un po’ in pensiero, non si erano mai viste, e anche i corredi linguistici non collimavano granché. Un minuto dopo le presentazioni, parlavano con una così cordiale confidenza che si sarebbe detto che si conoscessero da sempre. Parlavano di droni.
Di più su questi argomenti:
di
Piccola Posta
di
Piccola Posta
di