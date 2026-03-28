Io sono solo, e loro invece sono tutti… Era chiaro che mi consideravano come una comune mosca… mi stupivano la grettezza del loro pensiero, la stupidità delle occupazioni, dei giochi, dei discorsi loro. Non capivano certe cose così indispensabili, non s’interessavano di argomenti così suggestivi e impressionanti che per forza presi a considerarli inferiori a me... Erano depravati fino alla mostruosità… Essi mi ripagavano della stessa moneta, e non nascondevano la propria ripugnanza per me. Ma io non desideravo più il loro affetto; al contrario, avevo sempre sete della loro umiliazione… Ma può forse avere il minimo rispetto di sé un uomo che è riuscito a trovare piacere perfino nel sentimento della propria umiliazione? Non dico così per uno stucchevole pentimento. E in generale trovavo insopportabile dire: ‘Perdono, paparino, non lo farò più’… L’uomo si vendica perché vede in questo la giustizia. Dunque, ha trovato la causa prima, ha trovato il fondamento, ovverosia la giustizia. Quindi è tranquillo da tutti i lati, e di conseguenza si vendica tranquillamente ed efficacemente, essendo convinto di fare una cosa onesta e giusta. Mentre io qui di giustizia non ne vedo, e anche di virtù non ce ne trovo alcuna, e di conseguenza, se mi metterò a vendicarmi, sarà forse soltanto per cattiveria… Ma quando mai è accaduto, in tutti questi millenni, che l’uomo agisse soltanto per il proprio tornaconto? Che fare dei milioni di fatti che testimoniano di come gli uomini consapevolmente, cioè comprendendo benissimo i propri veri interessi, li abbiano lasciati in secondo piano e si siano avventurati su un’altra strada, al rischio, all’azzardo, senza che nulla e nessuno li costringesse, ma proprio come se rifiutassero appunto la strada indicata, e caparbiamente, indipendentemente volessero aprirsene un’altra, difficile, assurda, cercandola quasi al buio. Dunque significa che davvero questa caparbietà e indipendenza li appagavano più di qualsiasi vantaggio… Ma possibile, possibile che siate davvero così creduloni da immaginare che pubblicherò tutto questo e per giunta ve lo darò da leggere?”.