Ho ascoltato ieri la relazione del Presidente Giovanni Amoroso alla riunione straordinaria della Corte Costituzionale, e il lungo dibattito con la stampa. Aveva un peculiare interesse, venendo a ridosso del referendum. Si è trattato anche di carcere, ribadendo piuttosto rapidamente, nella relazione, principii e raccomandazioni, quanto alla liberazione anticipata, e, nelle risposte, su punti più drammatici. In particolare, sull’annichilimento metodico delle pratiche educative, sociali, teatrali, informative, di rapporti con le scuole e con il mondo di fuori, in sostanza di tutto ciò che prova a dare un barlume di significato al famoso comma 3 dell’art.27, sul senso di umanità e la rieducazione tesa a favorire il reinserimento sociale. (Nelle stesse ore allevatori responsabili e animalisti manifestavano a Bruxelles nella Giornata mondiale per la liberazione dalle gabbie...). Amoroso ha risposto che la Corte non può interferire con provvedimenti attuati attraverso una circolare, com’è stato il caso dell’assalto vendicativo alle aperture penitenziarie condotto dal governo vigente: a meno che la questione sia trasposta dal piano amministrativo a quello giuridico. (È accaduto, però). Di fatto, mentre Nordio, nominalmente ministro, faceva volente o nolente il palo, la banda di Delmastro e dei sindacati oltranzisti della polizia penitenziaria adeguava il carcere, in cui proverbialmente l’aria già si misura a ore, al vanto di Delmastro sui nuovi mezzi di trasporto in cui i detenuti soffocavano. Bisogna impedire a questi corpi di respirare... Mostruosità così caricaturali nemmeno Hollywood le aveva previste. Il “sistema” penitenziario aveva avuto un effimero soprassalto democratico con la prima fase del governo Draghi-Cartabia, poi sopraffatto dalla forza d’inerzia e di cattiveria dell’abitudine e della burocrazia. (Il po’ di buono quanto a separazione delle funzioni venne da lì, e resta). Delmastro aveva auspicato la premiazione degli agenti torturatori di Santa Maria Capua Vetere, dove il governo precedente aveva speso le sue promesse.