David e Olive, fratelli gemelli fino a quella notte, vivono l’uno per l’altra. Si capiscono, si divertono, giocano, parlano, corrono, si picchiano, anzi David picchia Olive perché David ha dei grandi momenti di rabbia, ogni giorno. Di rabbia, di disperazione, di dolore, di fuga e di assenza. Mentre Olive è la bambina perfetta. Che ama David perdutamente, e risponde sempre: no, quando la madre le chiede, esasperata: David ti ha fatto male? La madre non ce la fa, non ce l’ha fatta, voleva due bambini perfetti e David non è perfetto. Ha iniziato a tre mesi a piangere disperatamente e non ha più smesso. Gli danno fastidio i rumori che fa la nonna quando cucina, lo fa soffrire il mondo che pretende lui si adegui a un catalogo di normalità. Distrugge tutti i premi della festa di compleanno. David ama follemente i treni e le stazioni. David vuole essere un treno, non un figlio. Ma ogni mattina si sveglia felice, finché si sveglia con Olive. “Ecco, cosa bisognava sapere, quello che gli altri avrebbero dovuto sapere, e io con loro: al risveglio David sorrideva nella penombra, io facevo lo stesso, e nel suo sorriso, trafitto nei miei ricordi dal vuoto lasciato dall’incisivo che entrambi avevamo perso lo stesso giorno in prima elementare, in quel sorriso si aprivano interi paesi di mattine gioiose. Grazie a mio fratello io ero più vasta. In quel modo, re e regina del mattino, pervasi dalla stessa imbattibile certezza che niente, mai, avrebbe turbato la nostra felicità, noi scendevamo le scale”.