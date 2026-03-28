"E se un giorno mi chiederanno / “Che cosa hai visto?” / Io risponderò: / “Ho visto il volto dell’Altro, / e nel suo volto / ho riconosciuto il mio”.

Francesca Mannocchi trasforma in versi le voci degli altri, trasforma in luce le ferite di quelli che guarda. Bambini, ragazzine, uomini in esilio, donne velate, madri che piangono i figli, persone che ci interrogano sulla nostra non innocenza di spettatori. Siamo spettatori di guerre, ascoltiamo, guardiamo e leggiamo le parole degli altri, distogliamo lo sguardo oppure torniamo a casa piangenti, scriviamo da qualche parte “non riesco a smettere di pensarci”, applaudiamo, ed è fatta: ci siamo consolati, siamo salvi, siamo assolti. Mannocchi ci ricorda che non è fatta, che non siamo salvi, che non siamo innocenti. Lo fa in versi, con l’elegia del riconoscere le ferite e di trovare le parole per ogni cosa, per ogni pianto. Questi versi sono anche un reading teatrale, parole, musica e immagini girate nelle zone di guerra. Ma "Crescere, la guerra" è un libro di poesia: un componimento suddiviso in parti, con prologo ed epilogo.