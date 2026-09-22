Ragazze da moroso in obitorio

Le ragazze che abitano vicino all’obitorio fanno più fatica a trovare il moroso, rispetto alle ragazze che abitano più lontano. Il motivo? Semplice, poi spiego. Un’obiezione potrebbe essere: “Questo non vale per i maschi che abitano vicino all’obitorio?”. No perché è il fidanzato che alla sera va in macchina sotto casa dell’amante per portarla al ristorante. Cosa succede: dopo la prima volta, vedendo quel via vai di carri funebri vicino casa della fidanzata, la lascia… Non è giusto, ma è così. Dispiace dirlo.