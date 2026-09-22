Rubricheinnamorato fisso
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Ragazze da moroso in obitorio
Dopo la prima volta, vedendo quel via vai di carri funebri vicino casa della fidanzata, la lascia… Non è giusto, ma è così
22 SET 26
Le ragazze che abitano vicino all’obitorio fanno più fatica a trovare il moroso, rispetto alle ragazze che abitano più lontano. Il motivo? Semplice, poi spiego. Un’obiezione potrebbe essere: “Questo non vale per i maschi che abitano vicino all’obitorio?”. No perché è il fidanzato che alla sera va in macchina sotto casa dell’amante per portarla al ristorante. Cosa succede: dopo la prima volta, vedendo quel via vai di carri funebri vicino casa della fidanzata, la lascia… Non è giusto, ma è così. Dispiace dirlo.
Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.