Il senso civico dei messicani

Ero al museo della scienza e tecnica di Milano. Stavo visitando il sommergibile “Toti”. C’è scritto in ogni angolo: “Non toccare”. Senza volerlo ho girato una manopola. Chiusura stagna immediata. Venticinque turisti intrappolati dentro il sottomarino. Il guardiano ha chiamato il ferramenta sblocca serrature. Insieme ad altri nove colleghi giunti sul posto, dopo diverse ore, ci hanno liberato. C’erano i vigili urbani e i giornalisti. Un agente municipale fa: “Chi è stato a far scattare la chiusura, in vent’anni non era mai successo. Io: “E’ stato lui”. Ho indicato un turista dell’antico Messico. Lui: “Sì, sono stato io”. Mi ha stupito il grado di senso civico.