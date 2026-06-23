RubricheInnamorato fisso
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Il senso civico dei messicani
23 GIU 26
Foto Olycom
Ero al museo della scienza e tecnica di Milano. Stavo visitando il sommergibile “Toti”. C’è scritto in ogni angolo: “Non toccare”. Senza volerlo ho girato una manopola. Chiusura stagna immediata. Venticinque turisti intrappolati dentro il sottomarino. Il guardiano ha chiamato il ferramenta sblocca serrature. Insieme ad altri nove colleghi giunti sul posto, dopo diverse ore, ci hanno liberato. C’erano i vigili urbani e i giornalisti. Un agente municipale fa: “Chi è stato a far scattare la chiusura, in vent’anni non era mai successo. Io: “E’ stato lui”. Ho indicato un turista dell’antico Messico. Lui: “Sì, sono stato io”. Mi ha stupito il grado di senso civico.
Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. Ha uno sfratto ma non riconosce la sentenza. Collabora con il Foglio dal 1986 grazie al direttore Giuliano Ferrara. E' fidanzato con Monica.