Presto, un infermiere! L’ottimismo va in corsia

“I posti aumentano, mentre gli iscritti al semestre filtro diminuiscono”. Sono disponibili 23 mila posti complessivi, di cui 19 mila nelle università statali e oltre 4 mila negli atenei privati. Per 52 mila aspiranti. Ma la buona notizia del giorno è un’altra, ci sono i test d’ingresso per le professioni sanitarie, infermieristica e altro, che sembravano in crisi nera. Invece le domande sono cresciute del 17,5 per cento, 75 mila candidati contro 64 mila. Aumento di richieste per tutti i profili, malgrado ci siano più posti disponibili a Medicina (quindi non era solo un ripiego). Che torni la passione per le professioni di cura e del prendersi cura, è però il dato migliore.