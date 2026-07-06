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Meglio Ultimo che male risentiti contro gli ultimi

Notevole è l’ostilità della stampa contro Niccolò Moriconi e la sua tribù. Molto nasce da Sanremo 2019, quando il cantante romano li mandò bellamente a stendere, dopo che la giuria dei sapiens aveva ribaltato il verdetto popolare

di
Maurizio Crippa
6 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 18:06
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Non starò a dire che non conosco le canzoni di Ultimo né la sua musica (“troppo ripetitiva” secondo molti critici, ma poi sono gli stessi che battezzano capolavoro ogni ululato di Sanremo: anche meno, va’), ma ho trovato ben fatto che Vasco Rossi gli abbia con affetto riconosciuto il successo dopo il concerto di Tor Vergara (250 mila) che ha battuto il record di presenze che apparteneva a lui: “Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice, Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… E poi ci troveremo come le star”. Notevole è però l’ostilità – della stampa, di molti dattilografi sui social – anzi il puzzo di astio contro Niccolò Moriconi, cantante romano, che ha tracimato per giorni prima del concerto. Insulti pure ai suoi fan accampati per accaparrarsi il posto: gentaccia che non si lava, nullafacenti. Ricordatevi di Woodstock. Molto nasce dal “rapporto conflittuale con la stampa”. Li mandò bellamente a stendere, Sanremo 2019, quando la giuria dei sapiens aveva ribaltato il verdetto popolare. Non la presero bene. Né prendono bene l’atteggiamento (“vittimismo”) di Ultimo che si presenta come un underdog, fuori dal giro e dalle élite. Imperdonabile. Concita De Gregorio si preoccupa, da sinistra, perché Ultimo “ha generato il consenso di una tribù”. Composta “da tutti quelli che si sentono ultimi, appunto”. Sempre colpa di Vannacci.

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Maurizio Crippa

"Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano un 27 febbraio di rondini e primavera. Era il 1961. E’ cresciuto a Monza, la sua Heimat, ma da più di vent’anni è un orgoglioso milanese metropolitano. Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore. Poi ci sono gli amori di una vita: l’Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e si occupa un po’ di tutto: di politica, quando può di cultura, quando vuole di chiesa. E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?”, gli ha insegnato Sandro Fusina). Insegue da tempo il sogno di saper usare i social media, ma poi grazie a Dio si ravvede.

E' responsabile della pagina settimanale del Foglio GranMilano, scrive ogni giorno Contro Mastro Ciliegia sulla prima pagina. Ha una moglie, Emilia, e due figli, Giovanni e Francesco, che non sono più bambini"