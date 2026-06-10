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Contro Mastro Ciliegia

Bipopulismo balneare

Non sarà colpa della Sardegna, ma il populismo è davvero un’insolazione trasversale: da Alessandra Todde che si oppone alle pale eoliche, al sindaco di Villasimius che ha deciso di vietare sulle spiagge l’uso degli ombrelloni

di
Maurizio Crippa
10 GIU 26
Immagine di Bipopulismo balneare

Foto Ansa

Serviva la conferma che il populismo è una scemenza perfettamente bipartisan? No, non serviva e non ce n’è bisogno. La variante però è molto divertente, diciamo come una scottatura solare o un blackout che mette al buio un’isola (che importa? Sono autonomi loro, dunque pagano gli altri). Insomma, la Sardegna e il bipopulismo. Nell’isola in cui la grillina Alessandra Todde si oppone alle pale eoliche – viva l’energia pulita, but not in my backward – ecco che c’è il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì si chiama, che ha deciso di vietare sulle spiagge l’uso degli ombrelloni agli adulti che non si portino appreso dei bambini minori di cinque anni. Deroga solo per gli over 65, hai visto mai di essere accusato di ageismo? La cosa comica è che Dessì non è un grillino, un populista di sinistra in zona campo largo, o spiaggia larga. No, ha appena fatto fagotto da Fratelli d’Italia e ha aderito a Futuro nazionale, il partito di Vannacci. Anzi è addirittura stato nominato sul campo referente regionale per la Sardegna nel manipolo del generalissimo. Forse, virilmente, il suo primo incarico è di rosolare a puntino la pelle dei bagnanti: dimostrino di essere uomini, per bacco. Comprese le donne. Non sarà colpa della Sardegna, ma il populismo è davvero un’insolazione trasversale. 

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Maurizio Crippa

"Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano un 27 febbraio di rondini e primavera. Era il 1961. E’ cresciuto a Monza, la sua Heimat, ma da più di vent’anni è un orgoglioso milanese metropolitano. Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore. Poi ci sono gli amori di una vita: l’Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e si occupa un po’ di tutto: di politica, quando può di cultura, quando vuole di chiesa. E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?”, gli ha insegnato Sandro Fusina). Insegue da tempo il sogno di saper usare i social media, ma poi grazie a Dio si ravvede.

E' responsabile della pagina settimanale del Foglio GranMilano, scrive ogni giorno Contro Mastro Ciliegia sulla prima pagina. Ha una moglie, Emilia, e due figli, Giovanni e Francesco, che non sono più bambini"