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Contro Mastro Ciliegia

Tra la noia Mondiali e la noia lestofantesca di Baldini

Si è preso l’interim della Nazionale rimasta a casa. Ha vinto due tristi partite col Lussemburgo e la Grecia, e adesso c’è chi dice che deve restare
di
Maurizio Crippa
9 GIU 26
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Foto LaPresse

Anche se non ve ne siete accorti dopodomani cominciano i Mondiali; al popolino sovrano gli frega così poco che persino i giornali sono costretti a parlare delle scazzottate di Leao o di scandaluzzi berizziani come il mancato visto all’arbitro somalo Abdulkadir Artan. Ma anche se voi non vi siete accorti siete lo stesso coinvolti, come cantava De André, che almeno tifava il Genoa, squadra nobilissima. Siete coinvolti in questa nuova fregnaccia nazionale, l’onore da rendere – o da ritirare – a Silvio Baldini, che si è preso l’interim della Nazionale rimasta a casa. Ha vinto due tristi partite col Lussemburgo e la Grecia, wow!, e adesso c’è chi dice che deve restare. Non è la nostra tazza di tè, e non solo perché è sovrappeso come un cavatore della Lunigiana. Ma perché è uno che un anno fa, per giustificare la sua non squillante carriera, strillava: “Il calcio italiano è in mano a dirigenti lestofanti”. Un anno dopo si vede che i dirigenti erano meno lestofanti, perché lo hanno nominato cittì (ad interim). Ma lui lo stesso ha detto: i dirigenti del calcio, una manica di lestofanti. Davvero il calcio è il regno del qualunquismo. Quindi, da lestofanti, lo faranno rimanere? Dicono: non ha esperienza. Basterebbe ricordarsi che Vicini e Bearzot, quando arrivarono, ne avevano meno di lui. Però non davano patenti di lestofanti. 

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Silvio Baldini

Maurizio Crippa

"Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano un 27 febbraio di rondini e primavera. Era il 1961. E’ cresciuto a Monza, la sua Heimat, ma da più di vent’anni è un orgoglioso milanese metropolitano. Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore. Poi ci sono gli amori di una vita: l’Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e si occupa un po’ di tutto: di politica, quando può di cultura, quando vuole di chiesa. E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?”, gli ha insegnato Sandro Fusina). Insegue da tempo il sogno di saper usare i social media, ma poi grazie a Dio si ravvede.

E' responsabile della pagina settimanale del Foglio GranMilano, scrive ogni giorno Contro Mastro Ciliegia sulla prima pagina. Ha una moglie, Emilia, e due figli, Giovanni e Francesco, che non sono più bambini"