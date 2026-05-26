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Contro Mastro Ciliegia

Intelligenza artificiale e deficienza naturale

Louis-Ferdinand Céline diceva: “E’ normale che gli imbecilli vincano sempre, sono la maggioranza”. Ma basta rileggere e lo stupido è Céline: la “maggioranza” non è imbecille, è semplicemente ciò che è diverso da noi e perciò disprezziamo

di
Maurizio Crippa
26 MAG 26
Immagine di Intelligenza artificiale e deficienza naturale

Foto LaPresse/Ufficio stampa e comunicazione Venturini

In attesa del tempo per leggere l’ottimistica enciclica prima di Papa Leone – per dedicare uno scritto alla “magnifica umanità” ce ne vuole di ottimismo – ma già circolano i bigini fatti dall’Intelligenza artificiale, capita di incappare in una frase d’autore che dimostra la prevalenza della deficienza naturale. E che autore, di quelli gli che account specializzati disseminano a pillole nei social. E non ci vuole tanto a scoprire che l’umanità non è magnifica, sarebbe il meno, ma soprattutto che la pretesa di ritenersi intelligenti è un sintomo di cretineria. La frase è di Louis-Ferdinand Céline, non un progressista da capo largo: “E’ normale che gli imbecilli vincano sempre, sono la maggioranza”. Alla prima lettura sembra geniale, o almeno vera. Ma basta rileggere e lo stupido è Céline, o con lui noi che gli diamo ragione. Perché la maggioranza sarebbe imbecille? Perché non è dalla nostra parte? Criterio reversibile: e la volta che vincerà una maggioranza diversa saremo noi tra gli imbecilli, nel giudizio di altri? La “maggioranza” non è imbecille, è semplicemente ciò che è diverso da noi e perciò disprezziamo. Fate la prova con il voto di ieri. Provate a contare quanti Céline mancati diranno “come è imbecille Venezia”, solo perché ha votato come la Venezi. 

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Maurizio Crippa

"Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano un 27 febbraio di rondini e primavera. Era il 1961. E’ cresciuto a Monza, la sua Heimat, ma da più di vent’anni è un orgoglioso milanese metropolitano. Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore. Poi ci sono gli amori di una vita: l’Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e si occupa un po’ di tutto: di politica, quando può di cultura, quando vuole di chiesa. E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?”, gli ha insegnato Sandro Fusina). Insegue da tempo il sogno di saper usare i social media, ma poi grazie a Dio si ravvede.

E' responsabile della pagina settimanale del Foglio GranMilano, scrive ogni giorno Contro Mastro Ciliegia sulla prima pagina. Ha una moglie, Emilia, e due figli, Giovanni e Francesco, che non sono più bambini"