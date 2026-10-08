Quel passato inesistente che a Vannacci piace tanto

Non importa che sia un Eden immaginario disposto entro un orizzonte cronologico inesistente, un tempo ideale eterno in cui tutto andava bene e si stava molto meglio di oggi: fatto sta che quest’età dell’oro tricolore vagheggiata da Vannacci e vannacciani si colloca in modo inequivocabile in un indefinito passato, più remoto che prossimo. Votare Futuro Nazionale vuol dire dunque prendere atto che o c’è il futuro o c’è la nazione; a dirla tutta, significa ammettere che l’Italia è finita.