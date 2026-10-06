“Porgo le mie scuse”. Le parole di plastica dopo 76 coltellate

“Porgo le mie scuse” è un sintagma adatto ai casi in cui si manca di rispondere a una mail fastidiosa, oppure per quando ci si dimentica di portar fuori il bidone della spazzatura condominiale; ha ragione il legale della vittima quando dice che, pronunciate dopo avere ucciso la fidanzata con settantasei coltellate, si tratta piuttosto di “parole di plastica”. È molto più vero di quanto sembri: è di plastica la pretesa di cancellare le proprie azioni mostrandosi improvvisamente contriti, ma è di plastica anche la sete collettiva di emozioni forti e di svolte improvvise nell’animo, che confonde cronaca e telenovela. È di plastica la tendenza a parlare continuamente senza chiedersi mai il senso di ciò che si dice. È di plastica la riduzione dei rapporti sociali a chiacchiericcio fatuo, è di plastica la negazione della responsabilità individuale, è di plastica l’illusione che le azioni non comportino conseguenze.