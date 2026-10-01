Mamdani e la riedizione snob del tradizionale panem e circenses

Questo Mamdani , cento ne fa e una ne pensa. L’ultima trovata è “Opera for all”: un accordo con la Metropolitan Opera House per mettere a disposizione della cittadinanza, tramite lotteria online, diecimila biglietti invenduti al mese per la stagione di lirica appena cominciata, così da consentire di assistere agli spettacoli ai newyorchesi che finora non hanno potuto permetterseli. È una brillante idea, ovvio, se la si considera dal versante politico: nient’altro cioè che la riedizione snob del tradizionale panem et circenses , solo che il circo è la nuova produzione del “Macbeth” di Verdi o il “Così fan tutte” allestito da Phelim McDermott.

Ma è una brillante idea anche dal punto di vista sociale, poiché consentirà alle fasce più svantaggiate della popolazione newyorchese di non stare come sempre a lamentarsi del costo della vita, dato che potranno discutere gratis di come Ramón Tebar conduce “La Bohème”. Ed è anche una brillante idea dal punto di vista meramente economico: se vengono sorteggiati solo biglietti invenduti e l’opera sarebbe stata comunque messa in scena, in termini di bilancio non cambia nulla affatto.

Certo, dal punto di vista artistico e culturale potrebbe passare il concetto che andare all’opera sia gratis perché il lavoro dei musicisti, dei cantanti e delle maestranze non ha valore concreto, quindi meglio non pagarlo; oppure che non sia il caso di disturbarsi a comprare i biglietti, se tanto ci si può iscrivere alla lotteria e sperare di essere uno dei settantamila sorteggiati. Ne sortirebbe il paradossale risultato che l’intento di non sprecare i biglietti invenduti farebbe aumentare il numero di biglietti invenduti. Sotto questo aspetto, la brillante idea di Mamdani sembra molto meno brillante. Certo, fare qualcosa è facile, pensarci su è più difficile.