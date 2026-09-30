Una versione AI di Greta Garbo ci dice qualcosa sul nostro destino

Fino a qualche anno fa la nostra vita era racchiusa fra due estremi: alla nascita una totale apertura di possibilità, dopo la morte la coltivazione della memoria, che consisteva nella reiterazione delle azioni che avevamo effettivamente compiuto (nel caso di Greta Garbo, guardare i suoi film, che restavano registrati e immutabili). Ora, grazie all’AI, la fine si è spostata più oltre, comprendendo le infinite azioni possibili che possono germinare artificialmente dalle tracce che abbiamo lasciato in passato; il cerchio della nostra vita non si chiuderà più, continuando a produrre varianti imprevedibili come la notizia che Greta Garbo rediviva abbia appena girato la pubblicità di una ditta di cuscinetti. “Morire. Ecco cosa accade alla fine: arriva la morte”, diceva in “Grand Hotel”, pochi minuti dopo la celeberrima battuta: “Voglio essere lasciata in pace”. Anche la Sibilla Cumana, che ha ottenuto dagli dèi la vita eterna ma non l’eterna giovinezza, ridotta a impalpabile larva si limita a sussurrare un unico altro desiderio: “Voglio morire”. Non viene esaudito.