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BANDIERA BIANCA

Viviamo tutti in una Cockenzie interiore

Abitanti e attivisti sono saldissimi nell’idea che il data centre non vada costruito vicino a casa, meno sicuri di dove trovare, in Scozia o nel resto del Regno Unito, un posto abbastanza ampio e deserto da risparmiare coltivazioni, abitazioni e aree gioco per bambini. L’importante è non farlo a Cockenzie 

di
Antonio Gurrado
24 SET 26
Ultimo aggiornamento: 18:03
Immagine di Viviamo tutti in una Cockenzie interiore

(Foto Getty)

Bisogna salvare Cockenzie, dicono gli abitanti di Cockenzie, che si oppongono con fermezza al progetto di costruire un data centre da ventotto ettari nei dintorni della località rurale a est di Edimburgo. La struttura occuperebbe non solo un’ampia superficie destinata alle coltivazioni, ma risulterebbe troppo vicina, spiegano gli attivisti, ai centri abitati e in particolar modo ad aree in cui i bambini vanno a giocare. Per salvare Cockenzie, dunque, basta costruire il data centre da qualche altra parte ed è qui che, come al solito, gli attivisti mostrano i limiti delle loro nobili aspirazioni: benché saldissimi nell’idea che il data centre non vada costruito a Cockenzie, non sembrano altrettanto sicuri nell’individuare un posto che in Scozia, o comunque nel Regno Unito, sia abbastanza ampio e deserto da non danneggiare le coltivazioni né costituire una minaccia per insediamenti abitativi o aree gioco per bambini. L’importante è non farlo a Cockenzie. Viviamo infatti tutti in una Cockenzie interiore, la cui unica norma sembra essere di difendere i nostri interessi fregandocene di quelli degli altri, anche se sono identici. Certo, l’ideale sarebbe evitare di costruire il data centre e anzi non costruirne più in assoluto: ma poi come farebbero gli abitanti di Cockenzie a dar voce alla propria protesta su internet?

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