Tra Ed Sheeran e Macklemore la politica non c'entra niente

Sapete che differenza passa fra Macklemore ed Ed Sheeran? Ve lo dico io: nessuna. Il rapper statunitense ha urlato slogan pro-Pal esibendosi nella tournée di Ed Sheeran e perciò è stato espunto dal cartellone. Lo ha fatto non perché creda in chissà quali ideali umanitari, ma perché – come tutti gli artisti – è interessato solo alla fama e al successo, quindi ha ritenuto che la scorciatoia più efficace fosse urlare (in senso letterale) del confuso impegno politico. Il cantautore inglese si è lavato le mani dell’esclusione di Macklemore, dicendo che la scelta non è dipesa da lui, bensì dai produttori che si regolano in base all’interesse economico. Lo ha fatto non perché sia la quinta colonna del sionismo nel Suffolk, ma perché – come tutti gli artisti – è interessato solo alla fama e al successo, quindi ha ritenuto che la scorciatoia più efficace fosse dichiarare ai quattro venti una vaga apoliticità. Non ravviso nessuna differenza. A eccezione di questa, forse: Ed Sheeran si illudeva che essere famoso gli bastasse a evitare il linciaggio, mentre Macklemore ha intuito che, per diventare famosi, bisogna far linciare qualcun altro.