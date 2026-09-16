Con Corona si rischia un partito per ogni cittadino

Altro che legge elettorale: trent’anni fa ci eravamo illusi di andare verso il bipolarismo, ossia due contenitori contrapposti capaci di riassumere in sé diverse anime della destra e della sinistra, quando invece stavamo andando verso la schizofrenia. La politica italiana patisce un disturbo di personalità multipla che mira all’obiettivo più ambizioso mai dichiarato da una democrazia: un partito per ogni cittadino. È evidentemente questo il punto d’arrivo cui mira la tendenza, iniziata sì con Berlusconi, a fondare un proprio partito; solo che Berlusconi era un aggregatore, voleva che tutti si iscrivessero al suo partito e lo votassero con innamorato entusiasmo, mentre i suoi emuli sono stati dei divisori, che hanno preso la politica italiana e l’hanno spezzettata in infiniti partitini o partitoni il cui programma consiste esclusivamente nell’adesione al sostegno per il rispettivo capo. Questa è l’ultima e fondamentale differenza fra Corona e Berlusconi, ma anche la sua principale somiglianza con tutti i leader politici che critica. Per la verità.