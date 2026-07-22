Il problema non sono i troppi ministri laureati in università d’élite, ma che da noi non esistono le università d'elite

Disponiamo davvero di università d’élite, non dico comparabili a Cambridge e a Oxford (che alle nostre latitudini nemmeno distinguiamo fra loro), ma almeno formalmente riconosciute come di qualità superiore rispetto alla media? Macché: col valore legale della laurea, un’università vale l’altra, quindi non c’è bisogno di sforzarsi per primeggiare. Non stupiamoci poi se, chissà da quanto, prima o poi viene sempre fuori che questo o quel ministro non conosce la geografia, non è in grado di fare di conto, si fida di baggianate pseudoscientifiche, ignora la storia e parla un italiano da fureria. Certo, avere un governo composto da ministri che hanno studiato sarebbe davvero un bel privilegio: non per loro, ma per noi.