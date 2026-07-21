Pavia come nuova Las Vegas. E i residenti provano a spostare la movida altrove

I comitati in difesa del decoro protestano: a Pavia c’è perfino gente che si laurea, cosa che di per sé non costituisce un gran danno, ma lo diventa quando i festeggiamenti comportano quotidiana cagnara, canzoncine indecenti, laureati che – si dice – salgono a cavalcioni su un monumento equestre per brindare assieme alla statua del Regisole. Ebbene, la proposta di uno di questi comitati è di istituire a Pavia le zone rosse, come quelle che a Milano ci sono vicino al Duomo, sui Navigli, in via Padova e attorno alle stazioni principali; cioè in un’area che, nel complesso, sarà estesa quanto Pavia tutta. Delle due l’una: o il comitato in questione vuole che l’intera città diventi zona rossa, e Pavia torni a essere la città felice in cui nulla accade dopo le sette di sera. Oppure vuole soltanto che i rompiscatole lascino in pace i residenti che protestano e vadano a far casino un paio di isolati più in là, sotto le finestre di qualcun altro. Mica per niente il comitato si chiama “Movida altrove”.