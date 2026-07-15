La laurea lampo che mette sotto esame l'università italiana

Ora emerge tuttavia che a Milano una studentessa ha conseguito la laurea triennale in due anni: congratulazioni a lei, un po’ meno a chi ha cercato di non farci accorgere che le lauree triennali offrono spesso una preparazione approssimativa, e che, pur di tenere docenti in sella e garantire titoli a tutti, molti atenei moltiplicano gli esami e stiracchiano su tre anni corsi che si possono espletare più rapidamente, causando non un risparmio bensì una perdita di tempo. Con candore, l’intervistata ha spiegato al Corriere della Sera che per preparare ciascun esame impiegava all’incirca una settimana, salvo uno che l’ha messa in difficoltà, impegnandola per un mese, poiché il programma prevedeva quattro libri. Un mese! Quattro libri! Quelli un tempo erano i compiti per le vacanze della terza liceo. Ah, per sovrammercato, la laureata-flash era una studentessa lavoratrice, che quindi – secondo il luogo comune del piagnisteo – avrebbe avuto ogni diritto a laurearsi in un decennio. Pensate se avesse studiato e basta: avrebbe dimostrato che per alcune lauree triennali, forse, un trimestre è sufficiente.