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La laurea lampo che mette sotto esame l'università italiana
A Milano una studentessa si laurea in due anni invece che in tre. Congratulazioni a lei, un po’ meno a chi non dice che alcune lauree offrono spesso una preparazione approssimativa e che molti atenei moltiplicano gli esami e allungano i corsi più per le proprie esigenze che per la formazione degli studenti
15 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 13:07
Foto di Changbok Ko su Unsplash
Riassunto delle puntate precedenti: sull’università ci erano state dette due cose, cioè che i fuori corso che impiegavano nove anni a laurearsi non erano dei fannulloni ma degli studenti lavoratori adusi a vivere di stenti, e che la creazione delle lauree triennali avrebbe garantito un adeguato livello di preparazione in meno tempo della laurea a ciclo unico. Ce l’eravamo bevuta, o almeno se la sono bevuta quelli che festeggiano certi esili diplomini con corona d’alloro, spumante discount, coriandoli e mortaretti davanti allo zio strizzato nell’abito della domenica e alla nonna che sviene per la commozione.
Ora emerge tuttavia che a Milano una studentessa ha conseguito la laurea triennale in due anni: congratulazioni a lei, un po’ meno a chi ha cercato di non farci accorgere che le lauree triennali offrono spesso una preparazione approssimativa, e che, pur di tenere docenti in sella e garantire titoli a tutti, molti atenei moltiplicano gli esami e stiracchiano su tre anni corsi che si possono espletare più rapidamente, causando non un risparmio bensì una perdita di tempo. Con candore, l’intervistata ha spiegato al Corriere della Sera che per preparare ciascun esame impiegava all’incirca una settimana, salvo uno che l’ha messa in difficoltà, impegnandola per un mese, poiché il programma prevedeva quattro libri. Un mese! Quattro libri! Quelli un tempo erano i compiti per le vacanze della terza liceo. Ah, per sovrammercato, la laureata-flash era una studentessa lavoratrice, che quindi – secondo il luogo comune del piagnisteo – avrebbe avuto ogni diritto a laurearsi in un decennio. Pensate se avesse studiato e basta: avrebbe dimostrato che per alcune lauree triennali, forse, un trimestre è sufficiente.