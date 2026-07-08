Anche il cambiamento climatico fa calare il testosterone. Avvisare Vannacci

A questo punto si apre un paradosso: i più muscolari negatori del cambiamento climatico sono abitualmente anche i maschilisti più rudi e pittoreschi, tant’è vero che i due aspetti non di rado coincidono nella visione politica; nei programmi, o nei proclami più o meno beceri sui social, è frequente che alla scarsa attenzione per le questioni ambientali corrisponda una certa protervia nell’asserire o patrocinare chissà quale superiorità del maschio. A questo punto però costoro si trovano di fronte a uno scacco matto: o si mettono nell’ordine d’idee di salvaguardare la loro preziosissima mascolinità, e improvvisamente diventano dei Greti Thunberg intenti a crociate per salvare il pianeta; oppure continuano imperterriti a dire che non fa poi così caldo e perdono anche il testosterone residuo nel giro del prossimo mezzo secolo. Non manca molto.