Il caso di Itaca e quella tendenza a considerare la letteratura come qualcosa da accertare

Se il rigore di questa teoria è incontestabile, resta tuttavia l’ennesima applicazione di un positivismo un po’ stucchevole alla letteratura, che è il campo del possibile anziché del reale. Temo sia un’ulteriore declinazione – coltissima, per carità, e affascinante per chiunque abbia fatto il liceo classico – della tendenza a considerare le opere letterarie alla stregua di dichiarazioni e non di discorsi; a soppesarle cioè per la loro veridicità (con annesse implicazioni in questo caso logistiche, più spesso etiche ed emulative) invece che per la loro forza retorica, per l’inventiva o addirittura, detto nel senso crociano del termine, per la loro poesia. Di questo passo prima o poi salterà fuori qualcuno a ipotizzare che la ninfa Calipso, la maga Circe, le sirene e il ciclope Polifemo non siano mai esistiti.