Entrare in un museo solo per l'aria condizionata vuol dire uccidere l'arte

Se l’arte invece servisse a qualcosa, foss’anche ad abbattere la temperatura corporea, anziché rifulgere in eterno noi deperiremmo con il tramontare dell’utilità, che immancabilmente prima o poi si esaurisce; chi dunque entra nei musei in cerca non di bellezza, bensì di frescura, vuole piano piano ucciderci col ridurci a sfondo temporaneo dei comodi suoi. Proponiamo pertanto che quest’eccezionale ondata di caldo venga utilizzata per fare un po’ di selezione: i musei potrebbero attrarre i visitatori occasionali con la promessa di una temperatura inferiore ai venticinque gradi e poi, una volta che sono dentro, chiudere le porte, spegnere l’aria condizionata e lasciarli smarriti a sudare mentre vagano per le sale in cerca di una via d’uscita. A quel punto, ce la vediamo noi.