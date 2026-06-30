Occhio a non confondere il diritto allo studio con il diritto al titolo di studio

È vero dunque che, come hanno sottolineato i rettori, meno laureati significa meno medici, meno ingegneri, meno docenti e quindi, a lungo termine, una minore crescita economica, che dipende strettamente da quella intellettuale. È vero però anche che, qualora dovessimo abbassare il livello accademico per far laureare anche chi oggi fa fatica o proprio non ce la fa, avere più laureati significherebbe avere più docenti ignoranti, più ingegneri pericolosi, più medici potenzialmente letali – con un effetto sull’economia nazionale che si può agevolmente immaginare. Siamo tutti favorevoli al diritto allo studio, come no; l’importante è non confonderlo col diritto al titolo di studio.