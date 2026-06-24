Usiamo l'AI per motivazioni religiose, senza accorgercene

Prima di criticarla, o deriderla, o confutare le profonde ragioni teologiche da cui è mossa, sarebbe bene tuttavia farci un esame di coscienza. Scopriremmo che tutti noi calibriamo l’utilizzo dell’AI su motivazioni religiose, in quanto il nostro approccio – sia che elogiamo l’umanità della macchina che ci risponde, sia che paventiamo un futuro in cui la macchina malvagia farà polpette di noi sopraffacendoci – è determinato dalla convinzione irrazionale che lo strumento con cui interagiamo sia in realtà dotato di sensibilità e ragione, esattamente come una persona. Quando parliamo dell’intelligenza artificiale, all’improvviso diventiamo tutti animisti.