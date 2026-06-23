Anche oggi il Mondiale ha fatto la Storia. Almeno fino a domani

Avrete notato che il termine più utilizzato nel commentare questo Mondiale non è calcio né Var, non è Trump e nemmeno hydration break (che, nelle telecronache nostrane, diventa sovente idratescion brekk): dal calcio d’inizio del match inaugurale è invece tutto un gran parlare di storia. È storica la prima edizione dei Mondiali disputata in tre paesi, è storico il record di goal di Messi, è storico il debutto del giovane Lamine Yamal, è storica l’ennesima partecipazione di Cristiano Ronaldo, è storica la centesima presenza di Mbappé con la nazionale, è storica la millesima partita della competizione (una entusiasmante Giappone-Tunisia), è storica la media reti, è storico l’arbitraggio di una terna femminile, è storico l’esonero di Sabri Lamouchi, è storica l’interruzione di Francia-Iraq per due ore, è storico l’esordio di Curaçao, è storico il punto di Capo Verde contro la Spagna, è storico il primo goal dell’Uzbekistan. Non c’è giornata che non abbia il proprio bravo avvenimento da eternare negli annali e la stessa Fifa, nel tentativo disperato di vendere gli ultimi biglietti, si è lasciata scappare un “Vieni ad assistere alla storia a Dallas”, temerariamente non immemore dell’assassinio di Kennedy.