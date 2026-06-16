Quel millepiedi si chiama Taylor Swift. Il vizio degli zoologi di dare agli animaletti nomi di volti noti

Questi emuli postmoderni di Linneo non tengono però presente la piccola differenza fra natura e cultura, che considerata sub specie aeternitatis è questa: la cultura tramonta, la natura permane. Ciò significa che fra qualche migliaio d’anni, quando l’intera nostra cultura pop sarà ricordata più o meno come noi teniamo a mente i dettagli della letteratura fenicia, circoleranno ancora animaletti che recheranno quei nomi che oggi sembrano graziose trovate, quindi gli scienziati non sapranno raccapezzarsi riguardo all’origine di tanto misteriosa tassonomia. Almeno fino a quando un qualche archeologo, compiendo scavi profondissimi nel passato digitale, non rinverrà il frammento di un video di Taylor Swift e potrà annunciare al mondo: “Ehi, i nostri antenati veneravano una cantante che aveva preso il nome da un millepiedi”.