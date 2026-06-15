Ha ragione Geolier. La divisione fra nord e sud non esiste

Sono frasi che in effetti avrebbe potuto pronunciare anche non solo un neomelodico di Baranzate, ma anche una commessa di Orvieto, una fisica di Canicattì, un calciatore della Mestrina, una presentatrice di Sulmona, un insegnante in pensione di Verbania. Rientrano insomma nel novero delle frasi puramente fatiche, dalla forma ritrita e prive di contenuto sostanziale, incardinatesi nel lessico nazionale grazie alla tv e diffuse su vastissima scala per colpa dei social, e che culminano in lessemi quali “condizione mentale”, “grande spettacolo”, “importantissimo”, “il mio padre artistico”, “è giusto così”. Ha ragione Geolier, dobbiamo rassegnarci: la divisione fra nord e sud non esiste; sono accomunati dalla stessa lingua, che non è più l’italiano anche se gli somiglia.