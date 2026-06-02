Agire per il giovamento universale provoca il burnout. Da Rousseau a Carla Deyner

Non è un caso che le idee di Rousseau coincidano per sommi capi con quelle dei Verdi, di cui Carla Deyner è stata a lungo la leader: elogio della natura, decrescita felice, ostilità nei confronti dell’accumulo di ricchezza, palingenesi del genere umano. Esattamente come Rousseau, Carla Deyner è stata bene fino a quando quelle idee se l’è tenute per sé, condividendole tutt’al più all’interno della camera di risonanza dei militanti iscritti al partito. Ora che invece è entrata in Parlamento, dove può esprimerle in pubblico a beneficio di tutta la nazione, ora insomma che può agire per il giovamento universale, non ha retto ed è andata in burnout. In politica, essere buoni è una fatica tremenda.