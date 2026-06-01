Rubrichebandiera bianca
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L'incremento dei talk show, la democrazia bloccata e i cavalli imbizzarriti. Cos'è davvero la repubblica
Dall'analfabetismo funzionale di chi non sa che alle politiche si vota per il parlamento e non per il governo, fino al rischio enorme che al Quirinale possa finire qualche discutibile politicante attento solo ai propri interessi. Il senso del 2 giugno
1 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 12:49
Foto ANSA
Per me la repubblica non è soltanto la corsa sfrenata di cavalli imbizzarriti che cercano di mettersi in salvo da bipedi meno intelligenti di loro, cui tuttavia sono stati affidati ruoli di rilievo per le celebrazioni del 2 giugno. Per me la repubblica è un equivoco fondato sul paralogismo per cui, siccome la dittatura si è verificata sotto la monarchia, allora repubblica significa sempre e in automatico democrazia e libertà. Per me la repubblica è il rischio enorme che al Quirinale possa pur sempre finire, anziché una degnissima persona come in questo caso, qualche discutibile politicante attento solo ai propri interessi. Per me la repubblica è il rischio uguale e contrario che il Quirinale possa pur sempre non avere abbastanza potere per intervenire a contenere la tracotante dissennatezza di governanti inadeguati o malvagi. Per me la repubblica è l’incapacità della classe politica, per ben due volte di fila, di trovare un sostituto al presidente uscente. Per me la repubblica è l’instabilità dovuta al non sapere, a ogni elezione, con che sistema si voterà alle elezioni successive. Per me la repubblica è la democrazia bloccata, il terrorismo bicolore, il debito pubblico esorbitante, la corruzione diffusa, il bipolarismo sterile, le coalizioni trasformiste, il populismo trasversale.
Per me la repubblica è l’impetuoso incremento dei talk show combinato all’entusiastica riduzione del numero di parlamentari. Per me la repubblica è l’analfabetismo funzionale di chi non sa che alle politiche si vota per il parlamento e non per il governo; è la matematica creativa di chi imposta il proprio programma sulla convinzione che basti tagliare le auto blu per risanare le casse dello Stato. Per me la repubblica è la schizofrenia di quelli che, con una mano, scrivono libri per denunciare ottant’anni di misteri italiani insoluti e torbidi e, con l’altra mano, firmano articoli che inneggiano alla necessità e all’urgenza di salvaguardare le conquiste civili che questi ottant’anni ci hanno garantito. Per me la repubblica è la smemoratezza, o forse la sordità, di chi era distratto quando un presidente denunciava la repubblica come “un regime parlamentare (…) nel quale la pratica dominante è quella dell’oligarchia (…), una società politica attraversata da tentazioni consociative (…), la politica degli ammiccamenti, degli inviti a cena, delle mezze offerte, delle mezze responsabilità, degli accordi confusi”. Per me la repubblica è la retorica di una costituzione imperniata su velleitarie formule magiche (“fondata sul lavoro”, “i capaci e i meritevoli”, “la biodiversità e gli ecosistemi”) che abbagliano gli italiani perché suonano bene e hanno il pregio di non voler dire niente, perciò fanno fare bella figura ogni volta che si parla in pubblico e ogni volta che non si combina nulla di concreto.
Per me la repubblica è la mediocrità di una nazione che esprime scrittori così così, cantanti così così, artisti così così, registi e attori così così; è la piaggeria di un popolo che però li esalta come se l’Italia di oggi fosse un’enorme corte rinascimentale e pende dalle loro labbra quando si esprimono su qualsiasi argomento che esuli dalle loro già limitate capacità. Per me la repubblica è l’ignoranza di chi sbraita per intitolare vie a questo e a quello, salvo non avere la minima idea di chi siano gli intestatari di via Gustavo Modena, via Carlo Poerio, via arcivescovo Calabiana, piazza Graziadio Isaia Ascoli. Per me la repubblica è l’incongruenza di quelli che per mezzo secolo hanno considerato il 2 giugno una ricorrenza un po’ fascista, da golpe militare, e oggi magari lacrimano come madonnine per l’emozione di quest’ottantesimo anniversario. Scusate se non ho fatto un video, ma sono un ragazzo timido.