L'incremento dei talk show, la democrazia bloccata e i cavalli imbizzarriti. Cos'è davvero la repubblica

Per me la repubblica è l’impetuoso incremento dei talk show combinato all’entusiastica riduzione del numero di parlamentari. Per me la repubblica è l’analfabetismo funzionale di chi non sa che alle politiche si vota per il parlamento e non per il governo; è la matematica creativa di chi imposta il proprio programma sulla convinzione che basti tagliare le auto blu per risanare le casse dello Stato. Per me la repubblica è la schizofrenia di quelli che, con una mano, scrivono libri per denunciare ottant’anni di misteri italiani insoluti e torbidi e, con l’altra mano, firmano articoli che inneggiano alla necessità e all’urgenza di salvaguardare le conquiste civili che questi ottant’anni ci hanno garantito. Per me la repubblica è la smemoratezza, o forse la sordità, di chi era distratto quando un presidente denunciava la repubblica come “un regime parlamentare (…) nel quale la pratica dominante è quella dell’oligarchia (…), una società politica attraversata da tentazioni consociative (…), la politica degli ammiccamenti, degli inviti a cena, delle mezze offerte, delle mezze responsabilità, degli accordi confusi”. Per me la repubblica è la retorica di una costituzione imperniata su velleitarie formule magiche (“fondata sul lavoro”, “i capaci e i meritevoli”, “la biodiversità e gli ecosistemi”) che abbagliano gli italiani perché suonano bene e hanno il pregio di non voler dire niente, perciò fanno fare bella figura ogni volta che si parla in pubblico e ogni volta che non si combina nulla di concreto.