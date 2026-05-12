Una comedia di Molière non scritta da Molière, ma dall'AI

Ne è sortita una commedia di Molière che non è stata scritta da Molière, anzi, una commedia di Molière che Molière avrebbe potuto scrivere all’apice della propria lucidità, poiché l’AI era stata istruita a conoscere dettagliatamente non solo ogni riga scritta da Molière in vita sua ma anche, cosa molto più importante, qualsiasi libro gli fosse passato per le mani. L’apocrifo, ci assicurano, non è affatto male: diverte, intrattiene, e può essere smascherato solo da un esperto che conosca a menadito i titoli di tutte le opere di Molière, inclusi “Lo stordito, ovvero il contrattempo” e “Il siciliano, ovvero l’amor pittore”. Per portare a compimento il complicato progetto, Molière Ex Machina ha impiegato due anni e mezzo; e pensare che oggi abbiamo scrittori in grado di estrarre dalla manica un romanzo all’anno, se non ogni sei mesi. Siete proprio sicuri che l’intelligenza artificiale sia tanto peggio di loro?