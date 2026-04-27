Non a caso Beppe Viola (in una pagina confluita in “Sportivo sarà lei”, Quodlibet) raccontava come, mentre Concetto Lo Bello era sin dagli anni Settanta favorevole a ciò che allora si chiamava “moviola in campo”, Bruno Pizzul fosse invece sempre reticente nell’esporsi coi giudizi televisivi, al punto che, mostrando le azioni al ralenti, si asteneva da ogni commento lasciando che ogni tifoso fabbricasse da sé le proprie convinzioni, isolato sul proprio divano. La differenza, secondo me, sta tutta qui. Lo Bello, che era un arbitro celeberrimo quale poi è stato Rocchi, si poneva nei confronti della partita come giudice, perciò sottintendeva che esistesse una verità del calcio e che, confortati dal supporto tecnico, la si potesse rivelare irrefragabilmente; ciò rende quella dell’arbitro l’ultima parola, nonostante che la sua prospettiva, foss’anche corroborata da riprese da ogni angolatura, sia da sempre fondata su un’interpretazione come quella di qualsiasi altro osservatore. Pizzul, giornalista buono e saggio, si poneva da testimone e riteneva che il calcio fosse alfine misterioso: lo raccontava sapendolo fenomeno sostanzialmente incomprensibile e inafferrabile, che transitava davanti ai nostri occhi col suo carico di ombre e ambiguità, ma anche di meraviglia e di sorprese (belle o brutte); considerava che nel calcio non si celasse chissà quale verità, pertanto lo stesso goal poteva essere regolare secondo un tifoso e irregolare secondo un tifoso avverso, ed entrambi avevano ragione. D’altronde, se la verità non esiste, è impossibile manipolarla.