Tutti sanno del diavolo, ma credo che soprattutto Dio stia nascosto nei dettagli. Marsilio ha appena pubblicato un libro dell’abbadessa del monastero romano di Santa Chiara, Elena Francesca Beccaria, in clausura da quarant’anni. Si intitola “La gioia nel silenzio” e, oltre a sagge riflessioni sulla fede e una spiazzante esegesi delle nozze di Cana, contiene inevitabilmente la storia della sua vocazione. A ventisette anni, mentre andava al lavoro, notò un’abbazia abbandonata nei pressi di Tortona e decise d’impulso: “Attratta da non so cosa – o chi! – sono entrata”. Ora, io passo le giornate ad aggiustare libri altrui e, fossi stato interpellato per questa pubblicazione, meccanicamente avrei corretto la punteggiatura; quel pronome è interrogativo, quindi ci va il punto interrogativo. Avrei fatto male, e ha fatto bene l’editor di Marsilio a non correggere, perché invece lì ci va proprio il punto esclamativo: non è una domanda quanto il segno di un entusiasmo inatteso dettato dall’incontrare e riconoscere qualcuno che non si aspetta.