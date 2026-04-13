Maestà, restate dove siete. Si sta spargendo la voce – leggo sulla Stampa – che potrebbe essere il momento giusto per traslare a Racconigi i resti di Umberto II, ultimo re d’Italia. Sono trascorsi ottant’anni dall’istituzione della repubblica e, in particolar modo, dalla primavera in cui il re di maggio signorilmente non soffiò su equivoci e ambiguità proliferati attorno al risultato del referendum, non alimentò i sospetti di brogli né cavalcò l’ipotesi che, visto che al nord volevano cacciarlo ma al sud volevano tenerselo, allora anziché un’Italia sola sarebbe stato meglio farne due. Ottant’anni dopo ci si è resi conto che anche i repubblicani più accesi devono essere grati a questo comportamento degno di un re e che pertanto, forse, è il caso di riammettere in patria la salma del sovrano, la quale al momento riposa a Hautecombe, in Francia.