Gatti e serpenti, soprattutto i serpenti, sono tradizionalmente associati col demoniaco, perciò non sorprende che la diocesi di Ivrea abbia sospeso un parroco del Canavese poiché in sagrestia custodiva un numero preoccupante di tali animali, per giunta di razza pregiata; non dovrebbe sorprendere, almeno, salvo poi scoprire che la sospensione è stata determinata non da sospetti satanismi bensì da presunti illeciti, probabilmente delle compravendite clandestine di cui la parrocchia costituiva adamantina copertura.

Nel frattempo, a Rho, una ottantenne cardiopatica è stata per mesi perseguitata dal diavolo, che vergava croci nere o scritte minatorie sulle pareti di casa sua, dava fuoco ai suoi vestiti e, in un crescendo di malignità, le ha prosciugato il conto Bancoposta.

Si è poi scoperto che nella sagrestia del Canavese era nascosta anche della droga (i parrocchiani non credono all’ipotesi dello spaccio, mentre il parroco è sparito chissà dove) e che nella casa del Rhodense agiva col favore delle tenebre il nipote della vittima, un cinquantenne che voleva affrettare le pratiche per l’eredità.