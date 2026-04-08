di Antonio Gurrado
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La gerarchia della fede e il dubbio del demonio
Se la Diocesi di Ivrea si affida alla legge per risolvere il giallo dei serpenti in sagrestia, un'anziana signora di Rho riconosce lo zampino del diavolo dietro le angherie del nipote. E forse, a differenza dei codici, non si sbaglia
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8 APR 26
Ultimo aggiornamento: 01:33 PM
© foto Ansa
Gatti e serpenti, soprattutto i serpenti, sono tradizionalmente associati col demoniaco, perciò non sorprende che la diocesi di Ivrea abbia sospeso un parroco del Canavese poiché in sagrestia custodiva un numero preoccupante di tali animali, per giunta di razza pregiata; non dovrebbe sorprendere, almeno, salvo poi scoprire che la sospensione è stata determinata non da sospetti satanismi bensì da presunti illeciti, probabilmente delle compravendite clandestine di cui la parrocchia costituiva adamantina copertura.
Nel frattempo, a Rho, una ottantenne cardiopatica è stata per mesi perseguitata dal diavolo, che vergava croci nere o scritte minatorie sulle pareti di casa sua, dava fuoco ai suoi vestiti e, in un crescendo di malignità, le ha prosciugato il conto Bancoposta.
Si è poi scoperto che nella sagrestia del Canavese era nascosta anche della droga (i parrocchiani non credono all’ipotesi dello spaccio, mentre il parroco è sparito chissà dove) e che nella casa del Rhodense agiva col favore delle tenebre il nipote della vittima, un cinquantenne che voleva affrettare le pratiche per l’eredità.
La differenza fra queste due storie è evidente: la diocesi piemontese, che è un’istituzione gerarchica, di fronte a quel serraglio di felini e rettili è subito ricorsa alle autorità civili, e chissà se accerteranno mai qualcosa; l’umile vecchietta lombarda, che è una persona semplice, di fronte alle inspiegabili angherie cui veniva sottoposta ha invece intuitivamente concluso che fossero opera del demonio. E, in fin dei conti, aveva ragione lei.
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