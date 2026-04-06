Desta curiosità leggere che a San Severo, provincia di Foggia, all’interno di un’edicola dismessa è stato aperto uno dei teatri più piccoli, forse il più piccolo del mondo . Si tratta di uno spazio che contiene una platea per sei spettatori e un palcoscenico addossato alle loro ginocchia, con gli attori che si danno il cambio inscenando microspettacoli di un quarto d’ora. È una proposta talmente radicale da sembrare o una soluzione d’emergenza per sopperire a una carenza di offerta teatrale oppure una protesta paradossale contro i vuoti in platea. Invece, sorpresa.

Non sono mai stato a San Severo (tendo a evitare la Puglia), però mi sono documentato e ho appreso che in quel paese da meno di cinquantamila abitanti c’è da cent’anni l’enorme teatro Verdi, con la sua cupola ferrea da diciannove tonnellate, sotto la quale si alternano classici e contemporanei, sperimentazione e dialetto, Solfrizzi che recita Plauto e – vabbè – Panariello che fa Panariello. Non solo: prima del Verdi, nel 1819, era stato fondato il Real Borbone, uno dei primissimi teatri della Puglia e dei più ampi dell’epoca, con oltre quattrocento posti. E prima ancora, nel Settecento, un teatro occupava un’ampia sala del Palazzo del Decurionato, al centro del paese. E prima ancora, nel Seicento, i nobili locali aprivano le porte delle loro spaziose dimore per ospitare recite e concerti.