Perché protestavano dunque i sindacati? Protestavano contro i soldi? Non credo; penso abbiano espresso una loro intrinseca ostilità verso tutto ciò che si discosta dalla routine, tutto ciò che costituisce un segnale di vita, tutto ciò che, pena un minimo sforzo, può addurre un guadagno più o meno lauto. Protestare contro una remunerativa sessione di fitness in Braidense significa camuffare da difesa della sacertà della cultura la convinzione che quei luoghi debbano restare il più possibile deserti e impolverati, così da non arrecare disturbo a chi è abbastanza fortunato da averci avuto un posto fisso. Come sempre i sindacati protestano, insomma, contro l’idea che nei luoghi di lavoro si faccia qualcosa.