Adesso che ogni giorno i cantanti – gli artisti in generale – sono sotto la continua sorveglianza del web quindi passano metà del tempo a blaterare di fitness, di etica, di riforme costituzionali, di politica internazionale, di buoni sentimenti che più buoni non si può, ecco risaltare come un miracolo il fulgore dell’uomo che con il vino, le sigarette, le donne, la cocaina e un proiettile conficcato a un millimetro dal cuore ha trovato il segreto di vivere a lungo ma soprattutto in largo, trascorrendo la propria vita come un attimo senza fine.